El Chiringuito: «Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Реал» согласовал контракт с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Как сообщает El Chiringuito, в испанском коллективе уверены, что трансферу ничего не помешает, так как между сторонами уже достигнуты договорённости и осталось только заключить соглашение официально.

Отмечается, что контракт с Мбаппе будет подписан после завершения двухматчевого противостояния «Реала» с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе выступает за парижскую команду с 2017 года. В этом сезоне он провёл 24 матча, забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» уступил «Хетафе» в матче Примеры.