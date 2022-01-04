El Chiringuito: «Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
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Как сообщает El Chiringuito, в испанском коллективе уверены, что трансферу ничего не помешает, так как между сторонами уже достигнуты договорённости и осталось только заключить соглашение официально.
Отмечается, что контракт с Мбаппе будет подписан после завершения двухматчевого противостояния «Реала» с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мбаппе выступает за парижскую команду с 2017 года. В этом сезоне он провёл 24 матча, забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» уступил «Хетафе» в матче Примеры.