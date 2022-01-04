El Chiringuito: «Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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Мадридский футбольный клуб «Реал» согласовал контракт с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
El Chiringuito: «Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • ©John Berry/Getty Images

Как сообщает El Chiringuito, в испанском коллективе уверены, что трансферу ничего не помешает, так как между сторонами уже достигнуты договорённости и осталось только заключить соглашение официально. 

Отмечается, что контракт с Мбаппе будет подписан после завершения двухматчевого противостояния «Реала» с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Мбаппе выступает за парижскую команду с 2017 года. В этом сезоне он провёл 24 матча, забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» уступил «Хетафе» в матче Примеры.

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