Новобранец «Спартака» Николсон признан лучшим футболистом года на Ямайке
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Об этом сообщает пресс-служба Ямайской федерации футбола (JFF).
Our 2021 Male and Female Player of the Year! 👏🏿— Official J.F.F (@jff_football) January 3, 2022
.#ReggaeBoyz#ReggaeGirlz#JFF_Footballpic.twitter.com/iu7Tcg0n5C
24-летний Николсон 21 декабря перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.
За сборную Ямайки Николсон провёл 29 матчей, в которых забил десять мячей.
Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Николсона в московский клуб.