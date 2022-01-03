Новобранец «Спартака» Николсон признан лучшим футболистом года на Ямайке

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Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон стал лучшим футболистом 2021 года на Ямайке.
Новобранец «Спартака» Николсон признан лучшим футболистом года на Ямайке
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Об этом сообщает пресс-служба Ямайской федерации футбола (JFF).

24-летний Николсон 21 декабря перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

За сборную Ямайки Николсон провёл 29 матчей, в которых забил десять мячей.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Николсона в московский клуб.

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