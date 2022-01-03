ЦСКА дома переиграл «Авангард» в матче КХЛ

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Московский ЦСКА одержал волевую победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА дома переиграл «Авангард» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе ЦСКА шайбы забросили Лукас Валльмарк (27-я минута), Сергей Плотников (38-я) и Александр Попов (38-я). У омского клуба отличились Сергей Толчинский (13-я минута) и Оливер Каски (53-я).

ЦСКА (60 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (54 очка) идёт на пятом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что дубль Дмитрия Кагарлицкого помог «Ак Барсу» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ.

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