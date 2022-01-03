Комличенко признался, что винит себя в уходе Сёмина из «Ростова»
- РИА Новости
«Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня ещё в «Локомотив» звал два года назад. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошёл отчасти и из-за меня», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
Он отметил, что выступил бы он лучше в Кубке России, российский специалист сохранил бы свой пост в «Ростове».
В настоящий момент Виталий Кафанов является главным тренером ростовской команды.
Ранее Сафонов заявил, что не считает Акинфеева лучшим голкипером России.