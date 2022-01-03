«Амур» обыграл «Адмирал» в первом матче КХЛ в 2022 году

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» принимал на своём льду «Амур».
«Амур» обыграл «Адмирал» в первом матче КХЛ в 2022 году
  • РИА Новости

Встреча во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей. Таким образом, в первом матче КХЛ в 2022 году было заброшено восемь шайб.

В составе победителей голами отметились Александр Шаров,  Александр Горшков, Давид Томашек и дважды Святослав Гребенщиков.

За хозяев забили Джош Кестнер, Владислав Ушенин и Динар Хамидуллин.

Ранее Шестёркин прокомментировал итог матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:0).

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