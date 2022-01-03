Шестёркин: матч с «Тампой» — моя лучшая игра
«Если оценивать матчи после моего возвращения, это была моя лучшая игра. Но я считаю, что надо играть ещё лучше», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер отразил все 38 бросков по своим воротам, сохранив их в неприкосновенности. Он стал второй звездой встречи.
Первой звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший хет-трик. Третьей звездой признан Крис Крайдер, отметившийся тремя результативными передачами.
Ранее шайба Дадонова не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Виннипегом».