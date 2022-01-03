Шестёркин: матч с «Тампой» — моя лучшая игра

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал итог матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:0).

«Если оценивать матчи после моего возвращения, это была моя лучшая игра. Но я считаю, что надо играть ещё лучше», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер отразил все 38 бросков по своим воротам, сохранив их в неприкосновенности. Он стал второй звездой встречи.

Первой звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший хет-трик. Третьей звездой признан Крис Крайдер, отметившийся тремя результативными передачами.

Ранее шайба Дадонова не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Виннипегом».