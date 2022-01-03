Лайшев — об участии фигуриста Тутберидзе на шоу Плющенко: дефицит денег

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на участие фигуриста Этери Тутберидзе Егора Рухина в новогоднем шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

«У нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться. Сегодня дефицит денег, ребята зарабатывают в таком молодом возрасте», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Он также похвалил Евгения Плющенко, который предоставляет молодым фигуристам возможность зарабатывать деньги.

На чемпионате России, где 17-летний фигурист занял последнее место, его представлял тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист Тутберидзе принял участие в шоу Плющенко «Щелкунчик».