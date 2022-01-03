Мазепин — о новом сезоне «Формулы-1»: чувствую себя готовым на 100%

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Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата.

«Я чувствую себя готовым на 100%. Теперь у меня появилось чувство уверенности. Управлять более сбалансированной и предсказуемой машиной будет приятнее», — цитирует  Мазепина Autosport.

Он добавил, что в 2021 году не мог радоваться, когда обгонял своего партнёра по команде, потому что это было лишь 19-й позицией.

Из-за коронавируса Мазепин пропустил заключительный этап «Формулы-1».

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира «Формулы-1». 

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