Мазепин — о новом сезоне «Формулы-1»: чувствую себя готовым на 100%
«Я чувствую себя готовым на 100%. Теперь у меня появилось чувство уверенности. Управлять более сбалансированной и предсказуемой машиной будет приятнее», — цитирует Мазепина Autosport.
Он добавил, что в 2021 году не мог радоваться, когда обгонял своего партнёра по команде, потому что это было лишь 19-й позицией.
Из-за коронавируса Мазепин пропустил заключительный этап «Формулы-1».
Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира «Формулы-1».