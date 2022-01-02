Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев со счётом 8:5.

Хет-трик в составе «Пингвинз» оформили Эван Родригес и Брайан Раст. Также отличились Джейк Гюнцель и Каспер Бьёркквист.

У гостей одну шайбу забросил российский форвард Александр Барабанов. Кроме него, точными бросками отметились Брент Бёрнс, Мэтт Ньето, Эрик Карлссон и Логан Кутюр.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал второй звездой матча с «Тампой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить