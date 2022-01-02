Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»
Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев со счётом 8:5.
Хет-трик в составе «Пингвинз» оформили Эван Родригес и Брайан Раст. Также отличились Джейк Гюнцель и Каспер Бьёркквист.
У гостей одну шайбу забросил российский форвард Александр Барабанов. Кроме него, точными бросками отметились Брент Бёрнс, Мэтт Ньето, Эрик Карлссон и Логан Кутюр.
Ранее сообщалось, что Шестёркин стал второй звездой матча с «Тампой».