«Монако» без Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции

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В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» одержал победу над клубом «Кевийи-Руан» (3:1).

Встреча, которая проходила на стадионе «Роберт Дюшан» в Руане, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Кевин Фолланд. Также с пенальти отличился Виссам Бен-Йеддер. У хозяев забил Калиду Сидибе.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграл из-за болей в брюшной полости.

Соперник монегасков по следующей стадии турнира определится позднее.

Ранее стало известно, почему Головин не сыграет в Кубке Франции.

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