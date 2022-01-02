«Монако» без Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Встреча, которая проходила на стадионе «Роберт Дюшан» в Руане, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Кевин Фолланд. Также с пенальти отличился Виссам Бен-Йеддер. У хозяев забил Калиду Сидибе.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграл из-за болей в брюшной полости.
Соперник монегасков по следующей стадии турнира определится позднее.
Ранее стало известно, почему Головин не сыграет в Кубке Франции.