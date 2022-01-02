La Gazzetta dello Sport: Миранчук откажет «Зениту» и планирует остаться в Италии
- Legion-Media
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, российский футболист хочет остаться в Италии, поэтому откажется от потенциального предложения перейти в «Зенит», который интересуется полузащитником.
«Аталанта» ведёт переговоры с другим итальянским клубом — «Дженоа», однако существенных подвижек пока нет. Это может быть аренда с правом выкупа в случае, если «Дженоа» не вылетит из Серии А.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, его контракт истекает в 2024 году. В текущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом.
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет арендовать Алексея Миранчука.