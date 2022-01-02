La Gazzetta dello Sport: Миранчук откажет «Зениту» и планирует остаться в Италии

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не хочет возвращаться в Россию и намерен остаться в Серии А.
La Gazzetta dello Sport: Миранчук откажет «Зениту» и планирует остаться в Италии
  • Legion-Media

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, российский футболист хочет остаться в Италии, поэтому откажется от потенциального предложения перейти в «Зенит», который интересуется полузащитником. 

«Аталанта» ведёт переговоры с другим итальянским клубом — «Дженоа», однако существенных подвижек пока нет. Это может быть аренда с правом выкупа в случае, если «Дженоа» не вылетит из Серии А.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, его контракт истекает в 2024 году. В текущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. 

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет арендовать Алексея Миранчука.

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