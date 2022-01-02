Теннисист Медведев: я играю за Россию и выйду на корт, даже если буду умирать

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о проблемах, которые возникали у него перед решающим парным матчем в противостоянии с Францией на ATP Cup.

«Я был недоволен, когда узнал, что на подготовку к паре у меня всего 25 минут. Этого слишком мало после трёхчасового изматывающего матча, в котором у тебя были судороги. Но я играю за Россию, за свою страну. Даже если буду умирать, всё равно выйду на корт и постараюсь победить», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россия обыграла Францию со счётом 2:1. В одиночных матчах Сафиуллин одолел Артура Риндеркнеша, а Медведев уступил Уго Умберу. В решающей парной встрече Медведев и Сафиуллин победили Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Медведеву и Сафиуллину будет трудно бороться за победу на ATP Cup.