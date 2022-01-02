Тарпищев считает, что Медведеву и Сафиуллину будет трудно бороться за победу на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу национальной сборной над Францией в групповом этапе ATP Cup.

«У нас не основной состав, я бы не концентрировался на результате. Пусть готовятся к Australian Open. Сафиуллин — молодец, хорошо сыграл. Он талантливый, но после операции на плече много времени потерял, к сожалению», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в минувших матчах Роман Сафиуллин и Даниил Медведев до последнего бились, но пока рано говорить о каких-то перспективах команды на турнире, так как из-за пандемии её некем усилить.

«У многих сборных более равные составы, так что за победу на турнире будет бороться трудно. Главное, чтобы сейчас готовились хорошо к большому шлему», — добавил глава ФТР.

Россия обыграла Францию со счётом 2:1. В одиночных матчах Сафиуллин одолел Артура Риндеркнеша, а Медведев уступил Уго Умберу. В решающей парной встрече Медведев и Сафиуллин победили Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup.

Ранее Медведев назвал матч с Францией одним из самых эмоциональных в своей карьере.