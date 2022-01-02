Гвардиола: давайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем в отпуск на Мальдивы

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос об окончании чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Гвардиола: давайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем в отпуск на Мальдивы
  • AP

«Отдайте его мне. Давайте титул нам, и мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, как я думаю, этого не произойдёт. Нам предстоит разыграть ещё 48 или 51 очко, я не помню точно», — цитирует Гвардиолу HITC.

Специалист отметил, что у команды не так много дней на подготовку к матчам Кубка Англии и с «Челси» в АПЛ, а также подчеркнул, что у клуба есть определённые проблемы с травмированными и коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в компенсированное время вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить