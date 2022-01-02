Гвардиола: давайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем в отпуск на Мальдивы
- AP
«Отдайте его мне. Давайте титул нам, и мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, как я думаю, этого не произойдёт. Нам предстоит разыграть ещё 48 или 51 очко, я не помню точно», — цитирует Гвардиолу HITC.
Специалист отметил, что у команды не так много дней на подготовку к матчам Кубка Англии и с «Челси» в АПЛ, а также подчеркнул, что у клуба есть определённые проблемы с травмированными и коронавирусом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в компенсированное время вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ.