Овечкин прокомментировал рекорд по шайбам в большинстве в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по забитым шайбам в большинстве.

«Это был отличный момент для меня, команды, фанатов и самой игры. Главное, что мы выиграли», — сказал Овечкин.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

Напомним, что во встрече он отметился дублем. Таким образом, хоккеист установил новый рекорд по количеству голов в большинстве. Россиянин забил свою 275-ю шайбу в большинстве. Рекорд принадлежал Дэйву Андрейчуку.

Ранее сообщалось, что свитер Овечкина стал самым продаваемым в НХЛ в 2021 году.