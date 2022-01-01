Овечкин прокомментировал рекорд по шайбам в большинстве в НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по забитым шайбам в большинстве.
Овечкин прокомментировал рекорд по шайбам в большинстве в НХЛ
  • AP

«Это был отличный момент для меня, команды, фанатов и самой игры. Главное, что мы выиграли», — сказал Овечкин.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

Напомним, что во встрече он отметился дублем. Таким образом, хоккеист установил новый рекорд по количеству голов в большинстве. Россиянин забил свою 275-ю шайбу в большинстве. Рекорд принадлежал Дэйву Андрейчуку.

Ранее сообщалось, что свитер Овечкина стал самым продаваемым в НХЛ в 2021 году.

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