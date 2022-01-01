Овечкин прокомментировал рекорд по шайбам в большинстве в НХЛ
- AP
«Это был отличный момент для меня, команды, фанатов и самой игры. Главное, что мы выиграли», — сказал Овечкин.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).
Напомним, что во встрече он отметился дублем. Таким образом, хоккеист установил новый рекорд по количеству голов в большинстве. Россиянин забил свою 275-ю шайбу в большинстве. Рекорд принадлежал Дэйву Андрейчуку.
Ранее сообщалось, что свитер Овечкина стал самым продаваемым в НХЛ в 2021 году.