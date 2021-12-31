Тимченко: сборная России по хоккею способна защитить титул чемпионов Олимпиады

Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко оценил шансы сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы — действующие олимпийские чемпионы. Уверен, наши хоккеисты сделают всё, чтобы защитить титул», — цитирует члена попечительского совета Федерации хоккея России пресс-служба КХЛ.

Сборная России одержала победу на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В финале турнира россияне обыграли команду Германии (4:3).

Напомним, что руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение запретить игрокам НХЛ принимать участие в Олимпиаде в Пекине.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что свитер Александра Овечкина стал самым продаваемым в НХЛ в 2021 году.