Тимченко: сборная России по хоккею способна защитить титул чемпионов Олимпиады
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«Мы — действующие олимпийские чемпионы. Уверен, наши хоккеисты сделают всё, чтобы защитить титул», — цитирует члена попечительского совета Федерации хоккея России пресс-служба КХЛ.
Сборная России одержала победу на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В финале турнира россияне обыграли команду Германии (4:3).
Напомним, что руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение запретить игрокам НХЛ принимать участие в Олимпиаде в Пекине.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что свитер Александра Овечкина стал самым продаваемым в НХЛ в 2021 году.