Ассист Задорова помог «Калгари» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

«Калгари Флэймз» переиграл в гостях «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Климат Пледж-Арены», завершилась со счётом 6:4 в пользу команды из Канады.

В составе «Калгари» шайбы забросил Джонни Гудро (10-я и 24-я минуты), которому в первом голе результативный пас сделал защитник Никита Задоров. Также отличились Милан Лучич (35-я), Эндро Манджапане (57-я), Мэттью Ткачук (58-я) и Ноа Ханифин (60-я).

У «Сиэтла» голами отметились Марк Джиордано (6-я), Калле Йернкрук (21-я), Янни Гурд (45-я) и Джаред Макканн (58-я).

«Калгари» (38 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (24) идёт на 15-й позиции.

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