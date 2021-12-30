Ковтун — о составе сборной на ЧЕ: третьим номером должна ехать Щербакова

Трёхкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун высказался о составе сборной России на первенство континента 2022 года в женском одиночном катании.

«Со стороны эмоций, возможно, третьим номером должна ехать Лиза Туктамышева. Стратегически — Аня Щербакова. Специалисты федерации судят не только по соревнованиям, они ещё бывают на тренировках и видят план подготовки», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

По его мнению, 17-летняя Щербакова является более стабильной спортсменкой. Он подчеркнул, что Федерация фигурного катания на коньках России должна всегда обеспечивать максимальный результат, поэтому в олимпийский сезон всегда получается так, что многие кандидаты в сборную туда в итоге не попадают.

«К этому нужно нормально относиться», — пояснил Ковтун.

Щербакова на чемпионате России 2021 года заняла третье место. 25-летняя Туктамышева показала седьмой результат.

Щербакова поедет в составе сборной России на чемпионат Европы в Таллин. Турнир пройдёт с 10 января по 16 января.

Ранее в ФФККР заявили, что Олимпийские игры в Пекине не находятся под угрозой отмены.