Сёмин считает, что Кокорин и Мамаев будут пить шампанское на Новый год

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предновогоднего опроса ответил, какой напиток на Новый год будут употреблять нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Химок» Павел Мамаев.
Сёмин считает, что Кокорин и Мамаев будут пить шампанское на Новый год
  • РИА Новости

«Они же любят шампанское. Наверняка не станут себе изменять», — сказал Сёмин RT.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что половина футболистов не встала бы с кровати на тренировку в новогоднюю ночь.

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