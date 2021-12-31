Сёмин считает, что Кокорин и Мамаев будут пить шампанское на Новый год

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предновогоднего опроса ответил, какой напиток на Новый год будут употреблять нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Химок» Павел Мамаев.

РИА Новости

«Они же любят шампанское. Наверняка не станут себе изменять», — сказал Сёмин RT. Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что половина футболистов не встала бы с кровати на тренировку в новогоднюю ночь.