Мостовой: половина футболистов не встала бы с кровати на тренировку в новогоднюю ночь

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в ходе предновогоднего опроса рассказал, что бы случилось, если бы игроков заставляли тренироваться в новогоднюю ночь.
Мостовой: половина футболистов не встала бы с кровати на тренировку в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

«Они бы неважно себя чувствовали на следующий день. Половина бы не смогла проснуться и встать с кровати. Хотя, когда я играл в Европе, 1 января всегда проходили тренировки. Поэтому если ночью кто-то и позволял себе выпить шампанского или бокал вина, то должен был быть готов к занятию, поскольку через пару дней возобновлялись официальные матчи», — сказал Мостовой RT.

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