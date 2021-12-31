Юран предположил, какое желание загадает Федун на Новый год
Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран в ходе предновогоднего опроса ответил, какое желание на Новый год загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.
- РИА Новости
«О смене тренера и чемпионстве. А сбудется ли — большой вопрос», — сказал Юран RT.
Ранее тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому подошло бы что-то из репертуара The Beatles.
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