Юран предположил, какое желание загадает Федун на Новый год

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран в ходе предновогоднего опроса ответил, какое желание на Новый год загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.

РИА Новости

«О смене тренера и чемпионстве. А сбудется ли — большой вопрос», — сказал Юран RT. Ранее тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому подошло бы что-то из репертуара The Beatles.