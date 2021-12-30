Депутат Госдумы Онищенко призвал Канаду к ответу за срыв МЧМ по хоккею

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Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира — 2022 по хоккею, который проходил в Канаде.
Депутат Госдумы Онищенко призвал Канаду к ответу за срыв МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«За отмену турнира должна ответить Канада. Ведь в этом году проходили и более крупные соревнования — Олимпийские игры, Евро. А тут молодёжный чемпионат, ограниченное количество участников, и они не смогли создать условия. Это огромные издержки. Потому Канада должна за это ответить. Почему наши попались на эту удочку? Наверное, сказалось и наше общее настроение, а также отношение к профилактическим мерам, к профилактическим прививкам. Нужно, конечно, спросить с Канады, посколку команды готовились, и готовились не один день и не одну неделю», — цитирует слова Онищенко «КП Спорт».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был проходить с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Турнир был отменён из-за целого ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких сборных. В IIHF заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.

Ранее Буре заявил, что IIHF пока не определила новые даты проведения МЧМ-2022.

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