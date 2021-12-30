В FIDE сообщили о ряде положительных тестов на коронавирус среди участников ЧМ по блицу
- Reuters
«К сожалению, ряд тестов на коронавирус, сделанных сегодня утром, оказались положительными. Игроки были вынуждены отказаться от участия в турнире. С соперниками, с которыми они играли, связались, чтобы они получили возможность пройти дополнительные проверки», — гласит пресс-релиз FIDE.
Чемпионат мира по блицу проходит 29 и 30 декабря в Варшаве.
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