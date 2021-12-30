Мостовой объяснил, почему не хотел бы услышать песен от Слуцкого на Новый год

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в ходе предновогоднего опроса ответил, какую песню на Новый год хотел бы услышать от главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
Мостовой объяснил, почему не хотел бы услышать песен от Слуцкого на Новый год
  • РИА Новости

«Никакую. Пускай занимается делом, которое ему предоставила судьба», — сказал Мостовой в беседе с RT.

Ранее тренер Валерий Непомнящий выразил уверенность, что речь Валерия Карпина утром 1 января заставит подняться любого игрока.

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