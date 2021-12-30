Мостовой объяснил, почему не хотел бы услышать песен от Слуцкого на Новый год

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в ходе предновогоднего опроса ответил, какую песню на Новый год хотел бы услышать от главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

РИА Новости

«Никакую. Пускай занимается делом, которое ему предоставила судьба», — сказал Мостовой в беседе с RT. Ранее тренер Валерий Непомнящий выразил уверенность, что речь Валерия Карпина утром 1 января заставит подняться любого игрока.