Непомнящий считает, что не стоит ходить с Глушаковым в баню каждое 31 декабря

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Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего опроса ответил на вопрос, с кем из российских футболистов не стоит каждое 31 декабря ходить в баню, чтобы никуда не улететь.
Непомнящий считает, что не стоит ходить с Глушаковым в баню каждое 31 декабря
  • РИА Новости

«С полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым», — сказал Непомнящий RT.

Ранее экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, что владелец «Спартака» Леонид Федун загадает в новогоднюю ночь победу своей команды в Лиге Европы.

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