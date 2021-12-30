Непомнящий считает, что не стоит ходить с Глушаковым в баню каждое 31 декабря

Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего опроса ответил на вопрос, с кем из российских футболистов не стоит каждое 31 декабря ходить в баню, чтобы никуда не улететь.

РИА Новости

«С полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым», — сказал Непомнящий RT. Ранее экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, что владелец «Спартака» Леонид Федун загадает в новогоднюю ночь победу своей команды в Лиге Европы.