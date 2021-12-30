Мостовой предположил, кто из футболистов первым выложит пост в Instagram в 2022 году

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в ходе предновогоднего опроса предположил, какой игрок первым опубликует пост в Instagram в 2022 году.
Мостовой предположил, кто из футболистов первым выложит пост в Instagram в 2022 году
  • Reuters

«Тот, у кого на первом месте стоят социальные сети, лайки, подписчики, а не футбол», — сказал Мостовой RT.

Ранее известный тренер Валерий Непомнящий назвал певицу Ольгу Бузову главной Снегурочкой российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить