Мостовой предположил, кто из футболистов первым выложит пост в Instagram в 2022 году

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в ходе предновогоднего опроса предположил, какой игрок первым опубликует пост в Instagram в 2022 году.

Reuters

«Тот, у кого на первом месте стоят социальные сети, лайки, подписчики, а не футбол», — сказал Мостовой RT. Ранее известный тренер Валерий Непомнящий назвал певицу Ольгу Бузову главной Снегурочкой российского футбола.