Мостовой рассказал, сколько мандаринов способен поймать Акинфеев в новогоднюю ночь

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в юмористическом опросе ответил, сколько мандаринов способен поймать и зафиксировать голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в новогоднюю ночь с учётом того, что ему нельзя будет выпускать их из рук.
Мостовой рассказал, сколько мандаринов способен поймать Акинфеев в новогоднюю ночь
  • globallookpress.com
  • © Aleksandr Kulebyakin

«Три штуки. Больше вряд ли получится удерживать в руках», — ответил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал возможное назначение бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича в ЦСКА.

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