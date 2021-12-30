Мостовой рассказал, сколько мандаринов способен поймать Акинфеев в новогоднюю ночь

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в юмористическом опросе ответил, сколько мандаринов способен поймать и зафиксировать голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в новогоднюю ночь с учётом того, что ему нельзя будет выпускать их из рук.

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«Три штуки. Больше вряд ли получится удерживать в руках», — ответил Мостовой RT. Ранее Мостовой прокомментировал возможное назначение бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича в ЦСКА.