Гендиректор «Зенита» рассказал, когда может быть завершён трансфер Сергеева

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о статусе переговоров по трансферу нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Гендиректор «Зенита» рассказал, когда может быть завершён трансфер Сергеева
  • © kc-camapa.ru

«Сергеев вчера поздно вечером закончил прохождение медосмотра. Сейчас мы в контакте с его представителями и с «Крыльями Советов» в отношении оформления перехода и личного контракта. Обсуждения продолжаются, контракт может быть подписан в первых числах нового года», — цитирует слова Медведева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Сергеев принял участие в 20 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Сергееву контракт на три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить