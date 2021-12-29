Гендиректор «Зенита» рассказал, когда может быть завершён трансфер Сергеева
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«Сергеев вчера поздно вечером закончил прохождение медосмотра. Сейчас мы в контакте с его представителями и с «Крыльями Советов» в отношении оформления перехода и личного контракта. Обсуждения продолжаются, контракт может быть подписан в первых числах нового года», — цитирует слова Медведева «Матч ТВ».
В текущем сезоне 26-летний Сергеев принял участие в 20 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Сергееву контракт на три года.