Источник: «Барселона» договорилась о переходе Аспиликуэты

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Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта продолжит карьеру в «Барселоне».
Источник: «Барселона» договорилась о переходе Аспиликуэты
  • © AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро в Twitter. Испанец перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года, когда истечёт его контракт с «Челси».

Аспиликуэта выступает за лондонский клуб с 2012-го года. За это время он успел выиграть с командой Лигу чемпионов, две Лиги Европы и два чемпионских титула АПЛ, а также по разу Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 20 матчей за «Челси», отметившись одной голевой передачей.

Ранее «Барселона» объявила о трёх новых случаях коронавируса среди футболистов.

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