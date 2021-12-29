КХЛ перенесла Неделю звёзд — 2022 на 2023 год

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что турнир «Матч звёзд» 2022 года отменён.
КХЛ перенесла Неделю звёзд — 2022 на 2023 год
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников ОИ-2022, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в заявлении лиги.

В сообщении также отмечается, что турнир перенесён на 2023 год. На отмену Матча звёзд повлияла логистическая схема мероприятий в следующем году.

Турнир должен был пройти с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

Ранее Канада разгромила Австрию на МЧМ-2022, забросив 11 шайб.

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