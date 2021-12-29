Агент Ломовицкого: решение о переходе помог принять личный разговор со Слуцким

Короткая ссылка
Агент полузащитника Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис прокомментировал переход футболиста из московского «Спартака» в казанский «Рубин».
Агент Ломовицкого: решение о переходе помог принять личный разговор со Слуцким
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Окончательное же решение помог принять личный разговор с Леонидом Слуцким», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что футболист хотел остаться в структуре московского клуба, в котором находится с детства. При этом агент отметил, что «Рубин» проявляет интерес к Ломовицкому на протяжении полутора лет.

Футболист является воспитанником московского «Спартака». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 14 матчах, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее Божович оценил шансы России в стыковом матче с Польшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить