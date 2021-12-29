Агент Ломовицкого: решение о переходе помог принять личный разговор со Слуцким

Агент полузащитника Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис прокомментировал переход футболиста из московского «Спартака» в казанский «Рубин».

«Окончательное же решение помог принять личный разговор с Леонидом Слуцким», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что футболист хотел остаться в структуре московского клуба, в котором находится с детства. При этом агент отметил, что «Рубин» проявляет интерес к Ломовицкому на протяжении полутора лет.

Футболист является воспитанником московского «Спартака». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 14 матчах, в которых сделал одну результативную передачу.

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