Буртасова: организация Рождественской гонки в этом году была ужасная

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Российская биатлонистка Евгения Буртасова раскритиковала организацию Рождественской гонки, где она выступала с Матвеем Елисеевым.
Буртасова: организация Рождественской гонки в этом году была ужасная
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Я перенервничала, не понимала, что делать. Какой-то треш, колоссальная неорганизованность», — цитирует Буртасову «Матч ТВ».

Елисеев и Буртасова завоевали бронзу в масс-старте и серебро в пасьюте в Рождественской гонке. Во время проведения турнира произошёл скандал из-за ошибки в хронометраже.

Напомним, что в прошлом году российские биатлонисты выиграли золото турнира.

Ранее Васильев заявил, что серебро Рождественской гонки не поможет Буртасовой попасть на Игры-2022.

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