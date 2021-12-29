Буртасова: организация Рождественской гонки в этом году была ужасная

Российская биатлонистка Евгения Буртасова раскритиковала организацию Рождественской гонки, где она выступала с Матвеем Елисеевым.

«Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Я перенервничала, не понимала, что делать. Какой-то треш, колоссальная неорганизованность», — цитирует Буртасову «Матч ТВ».

Елисеев и Буртасова завоевали бронзу в масс-старте и серебро в пасьюте в Рождественской гонке. Во время проведения турнира произошёл скандал из-за ошибки в хронометраже.

Напомним, что в прошлом году российские биатлонисты выиграли золото турнира.

Ранее Васильев заявил, что серебро Рождественской гонки не поможет Буртасовой попасть на Игры-2022.