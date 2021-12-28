Карлсен назвал «идиотскими» правила ЧМ по рапиду
- globallookpress.com
- © JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK
«Это идиотское правило. Любая система тай-брейков приемлема, если она не наносит очевидного ущерба чувству справедливости», — цитирует 31-летнего гроссмейстера NRK.
Карлсен подчеркнул, что в тай-брейк должны попадать все шахматисты с одинаковым количеством очков.
Карлсен занял третье место на чемпионате мира в дисциплине рапид. Россиянин Ян Непомнящий проиграл 17-летнему шахматисту Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана в матче за золото.
Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду.