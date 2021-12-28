Карлсен назвал «идиотскими» правила ЧМ по рапиду

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Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии резко высказался о правилах рапида на первенстве планеты по быстрым шахматам.
Карлсен назвал «идиотскими» правила ЧМ по рапиду
  • globallookpress.com
  • © JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK

«Это идиотское правило. Любая система тай-брейков приемлема, если она не наносит очевидного ущерба чувству справедливости», — цитирует 31-летнего гроссмейстера NRK.

Карлсен подчеркнул, что в тай-брейк должны попадать все шахматисты с одинаковым количеством очков.

Карлсен занял третье место на чемпионате мира в дисциплине рапид. Россиянин Ян Непомнящий проиграл 17-летнему шахматисту Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана в матче за золото.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду.

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