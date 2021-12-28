Олимпийский чемпион Соловьёв пройдёт курс у реабилитолога

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв после выписки из больницы пройдёт курс у реабилитолога.

«Прямо из больницы мы отправились к реабилитологу, чтобы максимально быстро вернуть Диму в строй. Пока он спит большую часть свободного времени и выполняет рекомендации врачей», — цитирует РИА Новости его гражданскую жену Анну Сидорову.

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу дала понять, что Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, но последствия травмы ещё дают о себе знать.

21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги — кёрлингистки Анны Сидоровой, — на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что Соловьёв выписан из больницы.