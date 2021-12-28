Олимпийский чемпион Соловьёв пройдёт курс у реабилитолога
- РИА Новости
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«Прямо из больницы мы отправились к реабилитологу, чтобы максимально быстро вернуть Диму в строй. Пока он спит большую часть свободного времени и выполняет рекомендации врачей», — цитирует РИА Новости его гражданскую жену Анну Сидорову.
Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу дала понять, что Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, но последствия травмы ещё дают о себе знать.
21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.
По словам его гражданской супруги — кёрлингистки Анны Сидоровой, — на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.
Ранее сообщалось, что Соловьёв выписан из больницы.