Вяльбе заявила, что не считает Степанову лидером женской сборной России

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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась своим мнением о молодой лыжнице Веронике Степановой.
Вяльбе заявила, что не считает Степанову лидером женской сборной России
  • РИА Новости

«Я не хотела бы делать из Степановой звезду. Пока она никто, хорошо пробежала в эстафете, заняла десятое место. Однако это не говорит о том, что она лидер и все должны вокруг неё плясать», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере 20-летняя Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафете. Из-за отравления спортсменка пропускает «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что Вяльбе стала лучшим спортивным менеджером года по версии «Матч ТВ».

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