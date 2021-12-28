Вяльбе заявила, что не считает Степанову лидером женской сборной России
- РИА Новости
«Я не хотела бы делать из Степановой звезду. Пока она никто, хорошо пробежала в эстафете, заняла десятое место. Однако это не говорит о том, что она лидер и все должны вокруг неё плясать», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».
На этапе Кубка мира в Лиллехаммере 20-летняя Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафете. Из-за отравления спортсменка пропускает «Тур де Ски».
Ранее сообщалось, что Вяльбе стала лучшим спортивным менеджером года по версии «Матч ТВ».