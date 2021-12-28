Рами: «Сочи» пытался разорвать со мной контракт незаконно

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами рассказал об угрозах со стороны российского клуба из-за контракта.

Он рассказал о том, как из-за пандемии клуб захотел изменить условия контракта, но футболист был против этого. По словам Рами, тогда руководители «Сочи» подключили незаконные методы переговоров.

«На улице я вижу здоровяка в крутой тачке, пока иду сто метров до магазина. А через пять минут после моего возвращения с покупками он и еще один мужчиной просто заходят в квартиру, усаживаются напротив меня и говорят: «Подписывай контракт», — цитирует Рами Telesport со ссылкой на Le QG.

Он рассказал, что его адвокат подключил службу безопасности Федерации футбола Франции и FIFA, чтобы законно расторгнуть контракт.

Ранее Захарян рассказал, как Шварц сообщил ему о его дебюте за «Динамо».