Захарян рассказал, как Шварц сообщил ему о его дебюте за «Динамо»

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Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как главный тренер Сандро Шварц сообщил ему о его дебюте за основную команду.
Захарян рассказал, как Шварц сообщил ему о его дебюте за «Динамо»
  • © fcdynamo.ru

«Ко мне тогда подошёл Сандро Шварц и сказал: «Я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не удивляйся. Сегодня ты будешь в стартовом составе», — сказал Захарян.

Напомним, что Захарян получил награду лучшему игроку России 2021 года «Первая пятёрка». 

Футболист в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее «Барселона» объявила о третьем положительном результате теста на COVID-19 в команде.

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