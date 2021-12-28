Захарян рассказал, как Шварц сообщил ему о его дебюте за «Динамо»

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как главный тренер Сандро Шварц сообщил ему о его дебюте за основную команду.

«Ко мне тогда подошёл Сандро Шварц и сказал: «Я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не удивляйся. Сегодня ты будешь в стартовом составе», — сказал Захарян.

Напомним, что Захарян получил награду лучшему игроку России 2021 года «Первая пятёрка».

Футболист в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

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