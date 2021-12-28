Пять российских лыжников прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Пять российских лыжников прошли квалификацию спринта на первом этапе престижной многодневки «Тур де Ски».

Глеб Ретивых (10-й), Александр Большунов, Артём Мальцев (14-й), Александр Терентьев (15-й) и Иван Якимушкин (29-й) квалифицировались в 1/4 финала спринта на первом этапе «Тур де Ски».

Лучшее время показал трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Его результат — 2:36,66.

Время проведения турнира — с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ранее Непряева, Ступак и Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски».