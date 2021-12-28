Захарян: хочется вырасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок

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Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получил награду лучшему игроку России.
Захарян: хочется вырасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок
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«Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

Напомним, что футболист в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Ранее Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените».

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