Захарян: хочется вырасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получил награду лучшему игроку России.

«Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

Напомним, что футболист в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

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