Матыцин объявил сумму призовых спортсменам на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио
- РИА Новости
«Общая сумма призовых выплат победителям и призёрам Игр составила 823,9 млн рублей», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он отметил, что соревнования проходили в очень непростых условиях в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио состоялись с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, выиграв 71 медаль.
Ранее Чернышенко поручил полностью вакцинировать олимпийцев и паралимпийцев до конца 2021 года.