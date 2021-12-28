Матыцин объявил сумму призовых спортсменам на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин назвал общую сумму призовых выплат призёрам Олимпийских игр и Паралимпиады, которые прошли в Токио (Япония) летом.

«Общая сумма призовых выплат победителям и призёрам Игр составила 823,9 млн рублей», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он отметил, что соревнования проходили в очень непростых условиях в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио состоялись с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, выиграв 71 медаль.

Ранее Чернышенко поручил полностью вакцинировать олимпийцев и паралимпийцев до конца 2021 года.