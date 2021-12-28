Гуськов: в матче со Швейцарией дисциплина была на первом месте

Вратарь молодёжной сборной России Егор Гуськов прокомментировал победу в матче группового этапа над командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Мы сделали выводы после матча со Швецией. Сегодня дисциплина была на первом месте», — цитирует Гуськова Sport24.

Он также добавил, что всегда приятно побеждать, но нужно сконцентрироваться на следующем матче.

Напомним, что молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре чемпионата мира в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу национальной команды.

Ранее Мичков забросил свою третью шайбу на МЧМ-2022.