Федотов ответил, стоит ли ожидать возвращения Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил возможность возвращения в клуб российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален», — цитирует Федотова Sport24.

По его мнению, на данный момент сложно оценить, может ли форвард помочь сочинцам, так как он почти не играет в своей команде, и в каком состоянии находится.

«Почему у него не получается в «Фиорентине»? Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад. Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле, ведь Александр был членом нашей футбольной семьи», — сказал специалист.

Кокорин выступал за «Сочи» в 2020 году, провёл за команду десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

В этом сезоне форвард вышел на поле пять раз в составе «Фиорентины» и провёл в игре всего 104 минуты.

Ранее Кокорин опубликовал фото и видео с полузащитником «Химок» Павлом Мамаевым с отдыха в Дубае.