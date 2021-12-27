Федотов ответил, стоит ли ожидать возвращения Кокорина в «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил возможность возвращения в клуб российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
Федотов ответил, стоит ли ожидать возвращения Кокорина в «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

«Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален», — цитирует Федотова Sport24

По его мнению, на данный момент сложно оценить, может ли форвард помочь сочинцам, так как он почти не играет в своей команде, и в каком состоянии находится.

«Почему у него не получается в «Фиорентине»? Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад. Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле, ведь Александр был членом нашей футбольной семьи», — сказал специалист.

Кокорин выступал за «Сочи» в 2020 году, провёл за команду десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

В этом сезоне форвард вышел на поле пять раз в составе «Фиорентины» и провёл в игре всего 104 минуты.

Ранее Кокорин опубликовал фото и видео с полузащитником «Химок» Павлом Мамаевым с отдыха в Дубае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить