TMW: «Спартак» претендует на футболиста «Ромы» Мхитаряна

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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
TMW: «Спартак» претендует на футболиста «Ромы» Мхитаряна
  • AP

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport, римский клуб не торопится продлевать рассчитанное до лета 2022 года соглашение с армянином.

Таким образом, с февраля Мхитарян может свободно вести переговоры с клубами, проявляющими интерес к нему. Претендуют же на него коллективы из Англии и Испании, а также в своих рядах его бы хотел видеть «Спартак».

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провёл 23 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируют провести ряд мероприятий к столетию клуба.

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