TMW: «Спартак» претендует на футболиста «Ромы» Мхитаряна
- AP
Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport, римский клуб не торопится продлевать рассчитанное до лета 2022 года соглашение с армянином.
Таким образом, с февраля Мхитарян может свободно вести переговоры с клубами, проявляющими интерес к нему. Претендуют же на него коллективы из Англии и Испании, а также в своих рядах его бы хотел видеть «Спартак».
Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провёл 23 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируют провести ряд мероприятий к столетию клуба.