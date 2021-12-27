Филимонов — об изменении лимита на легионеров: всё равно существенно ничего не поменяется

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Филимонов — об изменении лимита на легионеров: всё равно существенно ничего не поменяется
  • © fc-rostov.ru

«Я за то, чтобы у нас детско-юношеский футбол развивался. Вопрос здесь не в лимите, проблема находится гораздо глубже. Ситуация начинается с детско-юношеского футбола. У нас дети должны выходить из академий настолько обученными и сильными, чтобы они могли составлять конкуренцию на международной арене. К сожалению, в данный момент этого не происходит. И пока мы эту глубинную проблему не решим, мы можем вводить лимит или не вводить, отменять его, мы можем хоть каждый год его менять, всё равно существенно ничего не изменится», — цитирует Филимонова «Всё про спорт.ру».

В настоящий момент клубы РПЛ не могут иметь в заявке на сезон больше восьми иностранных футболистов.

Ранее Аршавин выступил за отмену лимита на легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить