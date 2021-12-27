Филимонов — об изменении лимита на легионеров: всё равно существенно ничего не поменяется

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я за то, чтобы у нас детско-юношеский футбол развивался. Вопрос здесь не в лимите, проблема находится гораздо глубже. Ситуация начинается с детско-юношеского футбола. У нас дети должны выходить из академий настолько обученными и сильными, чтобы они могли составлять конкуренцию на международной арене. К сожалению, в данный момент этого не происходит. И пока мы эту глубинную проблему не решим, мы можем вводить лимит или не вводить, отменять его, мы можем хоть каждый год его менять, всё равно существенно ничего не изменится», — цитирует Филимонова «Всё про спорт.ру».

В настоящий момент клубы РПЛ не могут иметь в заявке на сезон больше восьми иностранных футболистов.

Ранее Аршавин выступил за отмену лимита на легионеров.