В «Химках» заявили, что не намерены продавать Лантратова зимой

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Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.
В «Химках» заявили, что не намерены продавать Лантратова зимой
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«Топ-клубы сейчас не обращаются по поводу трансфера Ильи Лантратова. Мы в принципе, наверное, не готовы сейчас с ним прощаться. Он игрок нашей команды. В клубе нет планов расставания с ним этой зимой. Это 100%», — приводит слова Терюшкова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Лантратов провёл 18 матчей, в которых пропустил 31 мяч и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер получил дебютный вызов в сборную России.

Ранее в «Химках» не стали опровергать интерес к Вагнеру Лаву.

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