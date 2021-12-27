В «Химках» заявили, что не намерены продавать Лантратова зимой

Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.

«Топ-клубы сейчас не обращаются по поводу трансфера Ильи Лантратова. Мы в принципе, наверное, не готовы сейчас с ним прощаться. Он игрок нашей команды. В клубе нет планов расставания с ним этой зимой. Это 100%», — приводит слова Терюшкова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Лантратов провёл 18 матчей, в которых пропустил 31 мяч и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер получил дебютный вызов в сборную России.

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