В «Химках» не стали опровергать интерес к Вагнеру Лаву

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Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков отреагировал на слухи о том, что экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может продолжить карьеру в подмосковном клубе.
В «Химках» не стали опровергать интерес к Вагнеру Лаву
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«Вагнер Лав — неплохой футболист. Многие клубы хотели бы видеть его в своём составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал его и интересовался матчами ЦСКА, и Вагнера в частности. Он — чистый нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам». Мы его сейчас на 100% не рассматриваем — это ведь нужно вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история. Интерес, наверное, к нему есть у всех. И мы — не исключение. Как футболист он мне, безусловно, нравится. Вагнер — форвард, который может решить исход любого матча», — приводит слова Терюшкова Sport24.

В настоящее время 37-летний форвард является свободным агентом после истечения срока контракта с казахстанским «Кайратом».

Ранее в «Химках» рассказали об интересе к Жиркову.

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