Источник: Азмун не собирается покидать «Зенит» зимой

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Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун не собирается покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Источник: Азмун не собирается покидать «Зенит» зимой
  • Legion-Media

Об этом сообщает Café du Commerce OL в Twitter.

По информации источника, Азмун хочет покинуть клуб после истечения срока действия контракта и выбрать предложение, наиболее подходящее ему. Соглашение между «Зенитом» и футболистом действует до лета 2022 года.

Напомним, что по итогам первой половины сезона футболист принял участие в 20 матчах «Зенита», в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее Аршавин рассказал, что с ним никто не советовался по поводу поступления сына в академию «Спартака».

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