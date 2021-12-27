Девушка Чистякова резко отреагировала на совет депутата не отдыхать в тёплых странах

Девушка защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова раскритиковала предложение депутата Госдумы Светланы Журовой не отдыхать футболистам в тёплых странах.

«Кто-нибудь, попросите её помолчать, пожалуйста», — написала девушка в Instagram.

Напомним, что Журова раскритиковала поездки футболистов в жаркие страны во время зимнего перерыва. Она отметила, что игроки могут отдыхать в российских субъектах в любое другое время года.

В настоящий момент российские футболисты ушли в отпуск. По итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 38 очков.

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