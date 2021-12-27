Девушка Чистякова резко отреагировала на совет депутата не отдыхать в тёплых странах
«Кто-нибудь, попросите её помолчать, пожалуйста», — написала девушка в Instagram.
Напомним, что Журова раскритиковала поездки футболистов в жаркие страны во время зимнего перерыва. Она отметила, что игроки могут отдыхать в российских субъектах в любое другое время года.
В настоящий момент российские футболисты ушли в отпуск. По итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 38 очков.
Ранее Гончаренко заявил, что даже самые ярые ненавистники говорят, что «Спартак» должен быть сильным.