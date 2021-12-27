Гончаренко: даже самые ярые ненавистники говорят, что «Спартак» должен быть сильным

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результаты московского «Спартака» в первой части чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Даже самые ярые ненавистники «Спартака» говорят, что клуб должен быть сильным. Это будет интересно всегда», — цитирует Гончаренко на «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. При этом команда с первого места вышла в плей-офф Лиги Европы. Руй Витория был уволен с поста главного тренера красно-белых, его заменил Паоло Ваноли.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступление столичной команды.