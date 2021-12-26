Тихонов считает, что Витории не хватало требовательности к игрокам «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступление столичной команды в первой части чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Тихонов считает, что Витории не хватало требовательности к игрокам «Спартака»
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«Возможно, Витория не такой требовательный оказался к футболистам, которые в прошлом году тащили. Это и Соболев, и Ларссон, и Понсе. Были игроки, которые очень здорово выглядели. Но что-то произошло», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По мнению Тихонова, отсутствие чёткой требовательности сказалось на подготовке футболистов, на их отношении к играм и на результатах команды.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. При этом команда с первого места вышла в плей-офф Лиги Европы. Руй Витория был уволен с поста главного тренера красно-белых, его заменил Паоло Ваноли.

Ранее полузащитник «Уфы» Олег Иванов назвал московский «Спартак» командой года в чемпионате России.

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